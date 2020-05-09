На 2,5 года меньше: суд изменил приговор экс-депутату нижегородской Думы Николаю Ингликову Политика

Апелляционным определением Нижегородского областного суда изменен приговор экс-депутату нижегородской Думы Николаю Ингликову. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 25 мая 2020 года.

Судебная коллегия, рассмотрев доводы защиты и обвинения, постановила следующее: на основании ч.3 ст.69 УК РФ (назначение наказания по совокупности преступлений) по совокупности преступлений, предусмотренных ст.290; 286 УК РФ, путем частичного сложения наказаний окончательно определить Ингликову наказание в виде лишения свободы на 5 лет 6 месяцев со штрафом в размере 6 млн 200 тысяч рублей, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима (ранее было 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штраф в размере 6 млн 200 тысяч рублей).

В остальной части приговор оставлен без изменения, апелляционные и дополнительные жалобы осужденного, адвокатов - оставлены без удовлетворения.



Приговор вступил в законную силу.

Напомним, решением Нижегородского районного суда от 2 декабря 2019 года Николай Ингликов получил 8 лет и 6 млн рублей штрафа. Он был признан виновным по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в октября 2017 по март 2018 годах подсудимый ежемесячно незаконно получал денежные средства в виде взятки от смотрителя муниципального кладбища Нижнего Новгорода "Ново-Сормовское" за общее покровительство по службе и совершение законных действий, связанных с сохранением условий его трудового договора. Общая сумма взятки за указанный период составила 620 тысяч рублей.

В марте 2018 года при получении очередного транша взятки в сумме 160 тысяч рублей противоправные действия подсудимого пресечены на ул. Пискунова в ходе совместных мероприятий, проводимых следователями СК и оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Нижегородской области и УФСБ по региону.

Кроме того, с марта 2017 года по март 2018 года подсудимый под угрозой увольнения принудил двух работников другого нижегородского кладбища ежемесячно передавать денежные средства в размере 50 тысяч рублей для оплаты строительных работ на кладбище, чем превысил свои должностные полномочия.