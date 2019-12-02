Экс-депутат нижегородской Думы Николай Ингликов получил 8 лет и 6 млн рублей штрафа по делу о взятке Политика

Экс-депутат нижегородской Думы Николай Ингликов получил 8 лет и 6 млн рублей штрафа. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, признан виновным по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в октября 2017 по март 2018 годах подсудимый ежемесячно незаконно получал денежные средства в виде взятки от смотрителя муниципального кладбища Нижнего Новгорода "Ново-Сормовское" за общее покровительство по службе и совершение законных действий, связанных с сохранением условий его трудового договора. Общая сумма взятки за указанный период составила 620 тысяч рублей.

27 марта 2018 года при получении очередного транша взятки в сумме 160 тысяч рублей противоправные действия подсудимого пресечены на ул. Пискунова в ходе совместных мероприятий, проводимых следователями СК и оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Нижегородской области и УФСБ по региону.

Кроме того, с марта 2017 года по март 2018 года подсудимый под угрозой увольнения принудил двух работников другого нижегородского кладбища ежемесячно передавать денежные средства в размере 50 тысяч рублей для оплаты строительных работ на кладбище, чем превысил свои должностные полномочия.

В ходе предварительного расследования вину в совершении инкриминируемых деяниях обвиняемый не признал, он был арестован.

В ходе расследования уголовного дела с целью обеспечения исполнения приговора, на имущество обвиняемого наложен арест на имущество на общую сумму более 100 млн рублей (45 объектов недвижимости, в том числе, жилые, коммерческие и производственные объекты).

Во время совершения обвиняемым противоправных деяний он являлся депутатом городской Думы, уточнили в СУ СК.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 6 млн 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.