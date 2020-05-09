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Общество

Гребной канал в Нижнем Новгороде предлагается сделать зоной "загородного отдыха" с огородом

26 мая 2020 11:39  [76] Общество
Предварительная концепция благоустройства набережной Гребного канала

Предварительная концепция благоустройства набережной Гребного канала

Фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Гребной канал в Нижнем Новгороде предлагается сделать зоной "загородного отдыха" с огородом. С таким предложением выступило архитектурное бюро "Новое", являющееся разработчиком проекта.

Бюро презентовало предварительную концепцию развития Гребного канала в рамках программы #Среда800.

Исследование территории показало, что сейчас помимо основной спортивной функции пространства, у него есть и рекреационная. "Нижегородцы чувствуют себя "за городом", находясь в его центре", - считают разработчики концепции и планируют сохранить это пространство.

По информации специалистов архитектурного бюро "Новое", на склоне в настоящее время растет клубника. Помимо нее разработчики концепции считают возможным разбить рядом городской огород. Также на склонах планируются "цветущие сады" из многолетних растений и пушистых трав. Вдоль дороги предполагается высадка деревьев.

(схема набережной, предварительная концепция, фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800)

Концепция развития парка выстроена как линейная структура. Вдоль всей территории концепцией предусмотрены пешеходные дорожки, прогулочные мостики и дорожки для бега. По сторонам будут организованы "островки" с игровыми и спортивными элементами, а также зонами для созерцания природы.

(игровые и спортивные островки, предварительная концепция, фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800)

В частности, архитекторы предусмотрели создание игровой площадки на склоне с навесом для родителей и горки-спуска на нижний уровень. Кроме того, на набережной появятся качели, лежаки на склоне, балконы с шезлонгами и столами.

(площадка с навесом и горка, предварительная концепция, фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800)

Существующие трибуны будут реконструированы и обшиты деревом. Разработчики предлагают использовать трибуны в дни, когда не проводятся соревнования, для отдыха и принятия солнечных ванн.

(трибуны, предварительная концепция, фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800)

Также планируется создание досуговых кластеров с точками питания и проката. Склоны предлагается украсить граффити.

Проведение работ, по мнению, архитекторов целесообразно выполнить в несколько этапов. Сначала обратить внимание на зону у Нижневолжской набережной, трибуны и прогулочный променад. Выразить свое мнение по концепции можно здесь.

Напомним, архитектурное бюро "Новое" также занимается разработкой концепции развития Волжской набережной.

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