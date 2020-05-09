Предварительная концепция благоустройства набережной Гребного канала
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Гребной канал в Нижнем Новгороде предлагается сделать зоной "загородного отдыха" с огородом. С таким предложением выступило архитектурное бюро "Новое", являющееся разработчиком проекта.
Бюро презентовало предварительную концепцию развития Гребного канала в рамках программы #Среда800.
Исследование территории показало, что сейчас помимо основной спортивной функции пространства, у него есть и рекреационная. "Нижегородцы чувствуют себя "за городом", находясь в его центре", - считают разработчики концепции и планируют сохранить это пространство.
По информации специалистов архитектурного бюро "Новое", на склоне в настоящее время растет клубника. Помимо нее разработчики концепции считают возможным разбить рядом городской огород. Также на склонах планируются "цветущие сады" из многолетних растений и пушистых трав. Вдоль дороги предполагается высадка деревьев.
Концепция развития парка выстроена как линейная структура. Вдоль всей территории концепцией предусмотрены пешеходные дорожки, прогулочные мостики и дорожки для бега. По сторонам будут организованы "островки" с игровыми и спортивными элементами, а также зонами для созерцания природы.
В частности, архитекторы предусмотрели создание игровой площадки на склоне с навесом для родителей и горки-спуска на нижний уровень. Кроме того, на набережной появятся качели, лежаки на склоне, балконы с шезлонгами и столами.
Существующие трибуны будут реконструированы и обшиты деревом. Разработчики предлагают использовать трибуны в дни, когда не проводятся соревнования, для отдыха и принятия солнечных ванн.
Также планируется создание досуговых кластеров с точками питания и проката. Склоны предлагается украсить граффити.
Проведение работ, по мнению, архитекторов целесообразно выполнить в несколько этапов. Сначала обратить внимание на зону у Нижневолжской набережной, трибуны и прогулочный променад. Выразить свое мнение по концепции можно здесь.
Напомним, архитектурное бюро "Новое" также занимается разработкой концепции развития Волжской набережной.
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