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Общество

Экстрим-парк и амфитеатр для наблюдения за природой предлагают создать на Волжской набережной

25 мая 2020 13:48  [131] Общество
Территориальное расположение зон набережной

Территориальное расположение зон набережной

Фото: ИРГСНО

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Архитектурное бюро "Новое" представило предварительную концепцию развития Волжской набережной в Нижнем Новгороде в рамках программы #Среда800. Презентация состоялась в формате видеоконференции 25 мая 2020 года.

Разработчики концепции сообщили, что территорию от Борских мостов до Стрелки планируется разделить на шесть зон.

В ландшафтно-прогулочной зоне "Дикий берег" предусмотрены пешеходный деревянный настил, "пляжный променад", скамейки, площадки спонтанной игры (в том числе для пенсионеров), открытая пляжная сцена и спуск-смотровая для маломобильных граждан. Подпорную стенку архитекторы предлагают превратить в арт-пространство для граффити-художников.

(первая зона, предварительная концепция, фото: ИРГСНО)

Во второй зоне для проведения ивентов в концепции – сразу два амфитеатра. Один – для наблюдения  за природой, второй угловой, относящийся к событийной площадке-сцене.

Третья зона названа "активной" – в ней нижегородцы смогут заниматься спортом, йогой и работать в коворкинге. Предварительная концепция предполагает строительство многофункционального павильона с террасой. В зоне разместится несколько игровых площадок и площадка для воркаута.

(третья зона, предварительная концепция, фото: ИРГСНО)

Зону около ресторана "Соляная биржа" предлагается превратить в парк-лес, сделав ее полностью прогулочной.

В пятой зоне на набережной разместится памп-трек, а на склоне: скалодром, навесы для отдыха и лежаки. Концепцией здесь также предусмотрен арт-объект, какой именно – не поясняется.

В спортивной зоне будет оборудован экстрим-парк, в который войдут: площадка для паркура, скалодром, мини пам-трек и скейт-парк. Вдоль всех зон запроектирована велодорожка.

(шестая зона, предварительная концепция, фото: ИРГСНО)

Волжская набережная, по мнению разработчиков концепции, должна быть выдержана в едином стиле с другими набережными города.

Сейчас архбюро "Новое" собирает мнения нижегородцев о концепции. После этого будет разработан итоговый документ.

Архитектор Сергей Аксенов подчеркнул, что нулевым этапом реализации концепции станет приведение в порядок инженерной инфраструктуры территории, а именно ливневок, освещения и пр.

СПРАВКА:

Архитектурное бюро "Новое" работает с 2013 года. В Нижегородской области оно разрабатывала проект строительства павильона "Городских инициатив" в парке Выксы.

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