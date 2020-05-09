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Экс-работник оператора мобильной связи пойдет под суд за продажу персональных данных в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 27 мая 2020 года.
Предварительным расследованием установлено, что в период с ноября 2019 по январь 2020 года обвиняемый, являвшийся сотрудником филиала одного из операторов мобильной связи, неоднократно осуществлял неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации об абонентских номерах, принадлежащих конкретным гражданам, с последующим ее копированием. Затем он передал конфиденциальную информацию неустановленному лицу.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации). Всего органами предварительного следствия доказана причастность к совершению обвиняемым 7 подобных эпизодов бывшим сотрудником компании-оператора (он является жителем Кстовского района).
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