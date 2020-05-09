Последние новости рубрики Бизнес
27 мая 2020 09:37  [50] Экс-работник оператора мобильной связи пойдет под суд за продажу персональных данных в Нижнем Новгороде
26 мая 2020 18:37  [241] Нижегородские предприниматели смогут получить кредиты под 2% годовых
26 мая 2020 17:55  [1002] 55 салонов красоты в Нижегородской области возобновили работу
26 мая 2020 17:24  [583] Глеб Никитин заявил о господдержке нижегородских ресторанов и отелей с лицензией на подакцизные товары
26 мая 2020 15:24  [219] Авиаперелеты Нижний Новгород – Санкт-Петербург возобновляются с 5 июня
26 мая 2020 14:10  [168] Банк "Открытие" объявил новый праздник - День Непринимателя
26 мая 2020 13:26  [160] УК "Управдом-Центр" к юбилею Дзержинска высадил деревья и украсил город флагами РФ
26 мая 2020 12:37  [246] Прокуратура организовала "горячую линию" для нижегородских предпринимателей
26 мая 2020 12:25  [169] НБД-Банк стал участником госпрограммы поддержки бизнеса под 0% годовых
26 мая 2020 10:03  [362] Бизнес может оформить заявку на субсидии для покупки видеокамер через "Карту жителя Нижегородской области"
Бизнес

Экс-работник оператора мобильной связи пойдет под суд за продажу персональных данных в Нижнем Новгороде

27 мая 2020 09:37  [50] Бизнес

Фото: ГУФСИН России по Нижегородской области

Экс-работник оператора мобильной связи пойдет под суд за продажу персональных данных в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 27 мая 2020 года.

Предварительным расследованием установлено, что в период с ноября 2019 по январь 2020 года обвиняемый, являвшийся сотрудником филиала одного из операторов мобильной связи, неоднократно осуществлял неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации об абонентских номерах, принадлежащих конкретным гражданам, с последующим ее копированием. Затем он передал конфиденциальную информацию неустановленному лицу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации). Всего органами предварительного следствия доказана причастность к совершению обвиняемым 7 подобных эпизодов бывшим сотрудником компании-оператора (он является жителем Кстовского района).

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph