Экс-работник оператора мобильной связи пойдет под суд за продажу персональных данных в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: ГУФСИН России по Нижегородской области

Экс-работник оператора мобильной связи пойдет под суд за продажу персональных данных в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 27 мая 2020 года.

Предварительным расследованием установлено, что в период с ноября 2019 по январь 2020 года обвиняемый, являвшийся сотрудником филиала одного из операторов мобильной связи, неоднократно осуществлял неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации об абонентских номерах, принадлежащих конкретным гражданам, с последующим ее копированием. Затем он передал конфиденциальную информацию неустановленному лицу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации). Всего органами предварительного следствия доказана причастность к совершению обвиняемым 7 подобных эпизодов бывшим сотрудником компании-оператора (он является жителем Кстовского района).