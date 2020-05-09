Вакантное место появилось в избиркоме Нижнего Новгорода Политика

Дума Нижнего Новгорода приняла заявление члена избирательной комиссии города с правом решающего голоса Нины Захаровой о досрочном прекращении полномочий. Такое решение было принято в ходе дистанционного заседания 27 мая 2020 года.

Сейчас Гордума собирает предложения по кандидатурам на вакантное место от политических партий, общественных объединений и собраний избирателей. Заявления будут приниматься в течение 15 дней со дня опубликования сообщения в газете "День города. Нижний Новгород".

Новый член городской избирательной комиссии должен быть назначен городской Думой на следующем заседании в июне.

Напомним, что нижегородская Дума утвердила кандидатуру Нины Захаровой членом горизбиркома в июне 2018 года.