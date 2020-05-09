20 детсадов в 2021 году: Глеб Никитин поручил главам в районах Нижегородской области ускорить работу Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главам местного самоуправления взять под личный контроль вопросы, связанные со строительством детсадов (сокращение сроков подготовки конкурсной документации и устранение замечаний по итогам госэкспертизы). Об этом он заявил 27 мая 2020 года на совещании, посвященном реализации национальных проектов в регионе.

В 2020 году в Нижегородской области в рамках реализации национального проекта "Демография" запланировано строительство 20 детских садов, ввод в эксплуатацию которых намечен на 2021 год. По 11 детским садам проектно-сметная документация находится в разработке. К началу июля ожидается заключение госэкспертизы в отношении 6 объектов в Нижнем Новгороде и еще пяти - в районах Нижегородской области: в Арзамасе, Выксе, Кулебаках, г.Бор и Богородском районе.

Определены подрядные организации для строительства 2 детских садов, контракты с подрядчиками находятся в стадии заключения. Начались строительные работы на одном из объектов в городе Бор, по остальным идет подготовка конкурсной документации.

В рамках национального проекта "Образование" в текущем году в Нижегородской области запланирован ввод в эксплуатацию 4 школ. Так, в Варнавинской школе на 500 мест на сегодняшний день ведутся строительно-монтажные работы, завершить которые планируется в октябре 2020 года. Глеб Никитин поручил главе Варнавинского района лично контролировать этот проект.

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию школы на 1 500 мест в микрорайоне "Цветы" Нижнего Новгорода. В настоящее время ведется работа по оформлению необходимой разрешительной документации для дальнейшего получения лицензии на осуществление образовательной деятельности. Школа должна открыться 1 сентября.

Ситуация по строительству детсадов в целом по области в 2019 году (по состоянию на 20 декабря):

Пристрой детского сада в Первомайске на 80 мест: строительство началось почти год назад. Стоимость работ более 70 млн рублей из совокупного бюджета. По словам главы местного самоуправления Первомайска Елены Лебедновой в ноябре этого года, на завершающем этапе строительства возникли серьезные проблемы с подрядчиком. Пришлось расторгнуть договор. При этом, глава МСУ заверила, что несмотря на возникшие трудности, детский сад будет достроен до конца декабря.

Детский сад в рабочем поселке Дальнее Константиново на 60 мест: строительство здания детского сада для малышей ясельного возраста от двух месяцев до трех лет было начато в 2018 году и должно быть завершено до конца этого года.

Детсад в ЖК "Новинки Smart City": в августе этого года совет по земельным и имущественных отношениям при правительстве области одобрил выделение земельных участков на территории ЖК "Новинки Smart City" для строительства детского сада и школы. Детский сад рассчитан на 320 мест. Строительство будет проходить в рамках федерального проекта "Жилье" на 2020 год. Также возведение объектов предусмотрено госпрограммой по развитию ЖК "Новинки Smart City".

Детсад в Кстове: соответствующая заявка была одобрена на заседании совета по имущественным и земельным отношениям при правительстве области 25 января этого года.

Стоимость строительства дошкольного учреждения - 205 млн рублей. Срок строительства – два года. Детский сад рассчитан на 180 мест.

Детсад в Арзамасе: решение о строительстве было принято на заседании совета в сентябре этого года. Здание будет четырехэтажным, один из этажей - подземный. Учреждение рассчитано на 280 мест.