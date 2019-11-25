Детский сад открыли на Бору: ликвидация нехватки мест Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыл новый детский сад "Антошка" на 160 мест в микрорайоне Баталово-4 на Бору 27 ноября 2019 года. В мероприятии также принял участие председатель Законодательного собрания региона Евгений Лебедев. Он уточнил, что 60 мест в детском саду рассчитаны на детей до 3-х лет.

По словам губернатора, благодаря строительству этого детского сада очередь уменьшилась на 50%.

В свою очередь глава администрации Бора Александр Киселев извинился перед жителями за задержку сроков строительства детского сада, пообещав, что контроль за возведением следующего объекта будет усилен.

Фото: Кирилл Мартынов

"В следующем году планируется начать строительство еще одного детского сада на Бору на 240 мест. Таким образом, задача по ликвидации очереди будет решена. Если же говорить про регион в целом, у нас в этом году должно быть введено почти 2000 дополнительных мест для детей до трех лет, а до конца 2021 года – еще около 3200. Президент России Владимир Путин поставил задачу, чтобы нацпроекты работали исключительно на улучшение жизни в городах и селах страны. К 2021 году с помощью нацпроекта "Демография" будет закрыта потребность в местах в ясельных группах", - сказал Глеб Никитин.

Ситуация в целом по области

Пристрой детского сада в Первомайске на 80 мест: строительство началось почти год назад. Стоимость работ более 70 млн рублей из совокупного бюджета. По словам главы местного самоуправления Первомайска Елены Лебедновой в ноябре этого года, на завершающем этапе строительства возникли серьезные проблемы с подрядчиком. Пришлось расторгнуть договор. При этом, глава МСУ заверила, что несмотря на возникшие трудности, детский сад будет достроен до конца декабря.

Детский сад в рабочем поселке Дальнее Константиново на 60 мест: строительство здания детского сада для малышей ясельного возраста от двух месяцев до трех лет было начато в 2018 году и должно быть завершено до конца этого года.

Детсад в ЖК "Новинки Smart City": в августе этого года совет по земельным и имущественных отношениям при правительстве области одобрил выделение земельных участков на территории ЖК "Новинки Smart City" для строительства детского сада и школы. Детский сад рассчитан на 320 мест. Строительство будет проходить в рамках федерального проекта "Жилье" на 2020 год. Также возведение объектов предусмотрено госпрограммой по развитию ЖК "Новинки Smart City".

Детсад в Кстове: соответствующая заявка была одобрена на заседании совета по имущественным и земельным отношениям при правительстве области 25 января этого года.

Стоимость строительства дошкольного учреждения - 205 млн рублей. Срок строительства – два года. Детский сад рассчитан на 180 мест.

Детсад в Арзамасе: решение о строительстве было принято на заседании совета в сентябре этого года. Здание будет четырехэтажным, один из этажей - подземный. Учреждение рассчитано на 280 мест.

Напомним, год назад заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев сообщал о том, что до конца 2019 года планируется ввести в эксплуатацию 21 детский сад на 2,2 тысячи дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет.