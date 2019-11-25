Детский сад открыли на Бору: ликвидация нехватки мест

Фото:
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыл новый детский сад "Антошка" на 160 мест в микрорайоне Баталово-4 на Бору 27 ноября 2019 года. В мероприятии также принял участие председатель Законодательного собрания региона Евгений Лебедев. Он уточнил, что 60 мест в детском саду рассчитаны на детей до 3-х лет.
По словам губернатора, благодаря строительству этого детского сада очередь уменьшилась на 50%.
В свою очередь глава администрации Бора Александр Киселев извинился перед жителями за задержку сроков строительства детского сада, пообещав, что контроль за возведением следующего объекта будет усилен.
"В следующем году планируется начать строительство еще одного детского сада на Бору на 240 мест. Таким образом, задача по ликвидации очереди будет решена. Если же говорить про регион в целом, у нас в этом году должно быть введено почти 2000 дополнительных мест для детей до трех лет, а до конца 2021 года – еще около 3200. Президент России Владимир Путин поставил задачу, чтобы нацпроекты работали исключительно на улучшение жизни в городах и селах страны. К 2021 году с помощью нацпроекта "Демография" будет закрыта потребность в местах в ясельных группах", - сказал Глеб Никитин.
Ситуация в целом по области
Пристрой детского сада в Первомайске на 80 мест: строительство началось почти год назад. Стоимость работ более 70 млн рублей из совокупного бюджета. По словам главы местного самоуправления Первомайска Елены Лебедновой в ноябре этого года, на завершающем этапе строительства возникли серьезные проблемы с подрядчиком. Пришлось расторгнуть договор. При этом, глава МСУ заверила, что несмотря на возникшие трудности, детский сад будет достроен до конца декабря.
Детский сад в рабочем поселке Дальнее Константиново на 60 мест: строительство здания детского сада для малышей ясельного возраста от двух месяцев до трех лет было начато в 2018 году и должно быть завершено до конца этого года.
Детсад в ЖК "Новинки Smart City": в августе этого года совет по земельным и имущественных отношениям при правительстве области одобрил выделение земельных участков на территории ЖК "Новинки Smart City" для строительства детского сада и школы. Детский сад рассчитан на 320 мест. Строительство будет проходить в рамках федерального проекта "Жилье" на 2020 год. Также возведение объектов предусмотрено госпрограммой по развитию ЖК "Новинки Smart City".
Детсад в Кстове: соответствующая заявка была одобрена на заседании совета по имущественным и земельным отношениям при правительстве области 25 января этого года.
Стоимость строительства дошкольного учреждения - 205 млн рублей. Срок строительства – два года. Детский сад рассчитан на 180 мест.
Детсад в Арзамасе: решение о строительстве было принято на заседании совета в сентябре этого года. Здание будет четырехэтажным, один из этажей - подземный. Учреждение рассчитано на 280 мест.
Напомним, год назад заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев сообщал о том, что до конца 2019 года планируется ввести в эксплуатацию 21 детский сад на 2,2 тысячи дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+