Садоводческое товарищество Богородска оштрафовано за взимание платы не по тарифу Общество

Садоводческое товарищество Богородска оштрафовано за взимание платы не по тарифу. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 28 мая 2020 года.

Ранее Богородской городской прокуратурой проведена проверка деятельности садоводческого некоммерческого товарищества.

Установлено, что садоводческим товариществом рассчитывалась и взималась плата за электроэнергию в размере, не соответствующем тарифу, утвержденному решением региональной службы по тарифам Нижегородской области.

По факту выявленных нарушений городской прокуратурой внесено представление - взимание платы прекращено. Кроме того, по итогам рассмотрения постановления прокурора региональной службы по тарифам товарищество привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.14.6 КоАП РФ. Штраф составил 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что по поручению губернатора Глеба Никитина рост платы за электроэнергию с 1 июля 2020 года не превысит уровень инфляции и составит 3,5—3,8%. Плата за вывоз ТКО в 2020 году будет ниже от 4% до 21,6% по отношению к уровню 2019 года.

Кроме того, будут снижены тарифы на услуги АО "Теплоэнерго". С 1 июля 2020 года плата за тепло опустится на 3,2%. Правлением РСТ Нижегородской области также принято решение о переводе с 2020 года АО "Нижегородский водоканал" (НВК) на одноставочный тариф. При этом в целях недопущения негативных последствий для потребителей определен переходный период — не более 5 лет. При этом ставка за мощность для населения равна 0, а для остальных потребителей снижена на 44%. Данное решение направлено на обеспечение баланса интересов бизнеса и граждан.