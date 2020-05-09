Движение транспорта вдоль ул. Артельной будет ограничено в июне-июле Общество

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Движение транспорта вдоль ул. Артельной будет ограничено в июне. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

С 1 июня до 25 июня включительно, в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях, будет временно прекращено движение транспорта по улице Артельной (на участке дороги напротив дома №7 по улице Салганской).

Также в департаменте отметили, что с 26 июня и до 26 июля будет временно прекращено движение транспорта по улице Артельной (на участке дороги между домами №22 и №37).

Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, губернатор Глеб Никитин предложил освободить транспортные предприятия Нижегородской области от налога.