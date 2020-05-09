Последние новости рубрики Общество
28 мая 2020 10:17  [23] Карантин снят в Тумботино Нижегородской области
28 мая 2020 10:03  [52] Движение транспорта вдоль ул. Артельной будет ограничено в июне-июле
28 мая 2020 09:45  [66] Более 200 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус с начала пандемии
28 мая 2020 09:32  [102] Глеб Никитин предложил освободить транспортные предприятия Нижегородской области от налога
28 мая 2020 09:12  [115] Садоводческое товарищество Богородска оштрафовано за взимание платы не по тарифу
27 мая 2020 20:18  [811] Нижний сегодня: главные события дня
27 мая 2020 19:27  [650] Нижний Новгород остается лидером в регионе по числу заболевших коронавирусом
27 мая 2020 18:38  [266] Глеб Никитин поручил выплатить региональные надбавки среднему медперсоналу, проводящему КТ пациентам с COVID-19
27 мая 2020 18:23  [218] Строительство жилья в Нижегородской области увеличилось на 15,5%
27 мая 2020 17:53  [169] "Татарстан является для нас одним из приоритетных межрегиональных партнеров", - Глеб Никитин
Общество

Движение транспорта вдоль ул. Артельной будет ограничено в июне-июле

28 мая 2020 10:03  [52] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Движение транспорта вдоль ул. Артельной будет ограничено в июне. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

С 1 июня до 25 июня включительно, в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях, будет временно прекращено движение транспорта по улице Артельной (на участке дороги напротив дома №7 по улице Салганской).

Также в департаменте отметили, что с 26 июня и до 26 июля будет временно прекращено движение транспорта по улице Артельной (на участке дороги между домами №22 и №37).

Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, губернатор Глеб Никитин предложил освободить транспортные предприятия Нижегородской области от налога.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph