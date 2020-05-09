Глеб Никитин предложил освободить транспортные предприятия Нижегородской области от налога Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил освободить пассажирские предприятия, работающие на регулярных маршрутах, от транспортного налога в 2020 году. Это предложение он обсудил с главами муниципалитетов.

"Мы предлагаем освободить пассажирские предприятия, работающие на маршрутах регулярных перевозок в регионе, от уплаты транспортного налога в текущем году. Ожидаем, что данная мера позволит сократить их расходы. Безусловно, она не будет касаться перевозчиков-нарушителей", - добавил Глеб Никитин.

В целом правительство области разработало комплекс мер поддержки транспортных предприятий.

Основная мера поддержки отрасли на региональном уровне — это компенсация части затрат на постоянные расходы транспортных предприятий: закупку ГСМ, оплату электроэнергии и выплату заработной платы. Кроме того, часть средств планируется направить предприятиям за организацию бесплатного проезда медицинских работников, сотрудников силовых ведомств, Роспотребнадзора и волонтеров, которые помогают пожилым людям в период коронавируса. Предусмотрена и компенсация расходов на приобретение профилактического оборудования и средств дезинфекции.

На эти цели из регионального бюджета направят порядка 500 млн рублей.

Областное правительство также считает важным ввести отсрочку оплаты ежемесячных платежей по договорам финансовой аренды автобусов на 6 месяцев без изменения цены указанных договоров. Ряд крупных лизинговых компаний готов рассматривать данный вопрос индивидуально в случае с каждым перевозчиком. Это позволит произвести рассрочку платежей пассажирских предприятий, работающих на маршрутах регулярных перевозок Нижегородской области, на общую сумму 250 миллионов рублей.

Помимо вышеуказанных мер поддержки, для выравнивания финансового положения в долгосрочной перспективе размер возмещения выпадающих доходов, связанных с перевозкой льготных категорий граждан, после отмены режима повышенной готовности будет увеличен для предприятий, осуществляющих социально значимые перевозки. Планируется, что на пригородных маршрутах расчетная ставка будет повышена с 2,5 до 3 рублей за км, на городских маршрутах — с 20 до 23 рублей за поездку, кроме Чкаловска и Сарова, где предлагается установить ставку 22 рубля. На эти цели до конца текущего года предлагается направить еще 105 млн рублей после внесений изменений в региональный бюджет.

"Реализация принятого на региональном уровне комплекса мер позволит поддержать транспортные предприятия и сохранить пассажирское обслуживание. При этом самим перевозчикам и муниципалитетам необходимо серьезно поработать над сокращением накладных расходов предприятий", - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, деятельность пассажирских и грузовых автомобильных перевозчиков включена в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции.

"Планируем помогать в первую очередь тем предприятиям, которые сразу включились в проработку механизмов по бесперебойной работе транспорта и сохранению необходимого количества автобусов на маршрутах для перевозки жителей. Например, в регионе уже выдан первый беспроцентный кредит на оплату труда работников: его получило муниципальное предприятие "Арзамаспассажиравтотранс" на сумму 51 миллион рублей", - добавил Глеб Никитин.

Накануне стало известно, что МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) и МП "Нижегородэлектротранс" (НЭТ) получат из бюджета Нижнего Новгорода 40 млн рублей в качестве компенсации за коронавирус. Отметим, что НПАТ хочет получить временные свидетельства отмененных маршрутов Т-14, Т-39, Т-63, Т-79 и Т-89. Минтранс уже выдал НПАТ временные свидетельства сроком на 180 дней на осуществление перевозок по двум маршрутам и Т-71 и Т-92.