Российским регионам разрешили выкупать частные спортобъекты Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Региональные власти получили возможность выкупать спортивные объекты, построенные инвесторами. Об этом сообщается в постановлении о внесении изменений в государственную программу "Развитие физической культуры и спорта" от 26 мая 2020 года, размещенном на сайте правительства России.

Ранее правила предоставления субсидий в рамках госпрограммы позволяли расходовать средства только на строительство и реконструкцию спортивных объектов. Теперь регионы смогут тратить эти деньги и на покупку готовых объектов.

Отметим, что в Нижегородской области работают несколько частных спортивных баз, на территории которых построены, в том числе, футбольные поля, теннисные корты, бассейны, лыжные трассы и ледовые арены.

Напомним, 27 мая депутаты Думы Нижнего Новгорода одобрили передачу ГБУ Нижегородской области "Кадастровая оценка" в безвозмездное пользование здания спортзала на территории бывшего Высшего военного училища тыла (НВВУТ) в Советском районе. После этого зал будет использоваться для занятий спортивной гимнастикой.