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Общество

Эффект самоизоляции или естественная миграция? В Нижнем Новгороде поймали лося (ВИДЕО)

28 мая 2020 13:59  [300] Общество

Фото: Госохотнадзор

Годовалую лосиху поймали на территории Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в комитете по охране животного мира Нижегородской области.

Животное находилось в районе Высоковского проезда и на улице Белинского. Специалисты отловили животное, обездвижили, а затем вернули в лес.

По мнению экологов, выход лесных животных в городскую среду является эффектом самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса.

"Человек и его деятельность - главный раздражающий фактор для диких животных. В данном контексте верно утверждение: "Нет человека — нет проблемы". На фоне всеобщей самоизоляции подобные инциденты будут происходить чаще и чаще", - приводит РИА Новости слова эколога, координатора Межрегиональной общественной организации "Природоохранный союз" Екатерины Ирхиной.

РИА Новости приводит в пример рассказы жителей Санкт-Петербурга, которые поделились в соцсетях кадрами бобра, деловито пересекавшего Смольную набережную. В Чили комендантский час нарушил молодой самец пумы. В Непале по улицам гулял носорог, а на многолюдный до пандемии курортный Пхукет вернулись редкие черепахи.

В комитете по охране животного мира Нижегородской области объясняют выход лося на территорию города сезоном миграции. В апреле-мае у лосих начинается отёл, из-за появления нового потомства годовалые лосята отправляются на поиски других мест обитания.

Видео предоставлено комитетом Госохотнадзора:

 

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