ГВС отключат позже намеченного срока в семи из восьми районах Нижнего Новгорода

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Теплоэнерго скорректировало сроки отключения горячей воды в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах Нижнего Новгорода по поручению губернатора региона Глеба Никитина, который поручил максимально перенести сроки и сократить период отключения горячего водоснабжения в связи с действующим в регионе режимом повышенной готовности.
В связи с этим компания не будут отключать горячее водоснабжение в вышеуказанных районах с 1 июня, как это планировалось ранее. При дальнейшем изменении эпидемиологической обстановки "Теплоэнерго" оставляет за собой право еще раз пересмотреть сроки проведения регламентных работ.
В компании также пояснили, что в Автозаводском районе обеспечением ГВС занимается "Волгаэнергосбыт", которое и будет устанавливать корректированные сроки.
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