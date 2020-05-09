ГВС отключат позже намеченного срока в семи из восьми районах Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Теплоэнерго скорректировало сроки отключения горячей воды в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах Нижнего Новгорода по поручению губернатора региона Глеба Никитина, который поручил максимально перенести сроки и сократить период отключения горячего водоснабжения в связи с действующим в регионе режимом повышенной готовности.

В связи с этим компания не будут отключать горячее водоснабжение в вышеуказанных районах с 1 июня, как это планировалось ранее. При дальнейшем изменении эпидемиологической обстановки "Теплоэнерго" оставляет за собой право еще раз пересмотреть сроки проведения регламентных работ.

В компании также пояснили, что в Автозаводском районе обеспечением ГВС занимается "Волгаэнергосбыт", которое и будет устанавливать корректированные сроки.