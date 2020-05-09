Работница Нижегородского молочного завода обожглась кипятком Происшествия

Государственная инспекция труда в Нижегородской области расследует несчастный случай на производстве АО "Нижегородский молочный завод № 1", в результате которого пострадала 53-летняя работница сыродел-мастер сметанно-творожного цеха. Об этом сообщается на сайте инспекции.

По информации ведомства, 25 мая этого года работница проводила мойку производственной линии по изготовлению сыра. В оборудование она налила 1 тонну воды, добавив 1 кг азотной кислоты, нагрела раствор до 80 °С. Затем женщина открыла сливной кран с моющим раствором.

При сливе жидкость попала на нее, в результате чего работница обожглась кипятком. Термические ожоги составили 31% поверхности тела.

Пострадавшую доставили в ожоговое отделение Приволжского исследовательского медицинского университета.

Известно, что в момент происшествия на работнице не были надеты средства индивидуальной защиты, а именно: прорезиненный фартук и резиновые сапоги.

Проверяется соблюдение норм охраны труда, устанавливаются причины несчастного случая.

Накануне сообщалось, что слесарь нижегородского завода "Красное Сормово" получил травму. Он оступился и упал в незакрытый участок обрешетника в судомонтажном цехе машинного отделения.