Работница Нижегородского молочного завода обожглась кипятком

Государственная инспекция труда в Нижегородской области расследует несчастный случай на производстве АО "Нижегородский молочный завод № 1", в результате которого пострадала 53-летняя работница сыродел-мастер сметанно-творожного цеха. Об этом сообщается на сайте инспекции.
По информации ведомства, 25 мая этого года работница проводила мойку производственной линии по изготовлению сыра. В оборудование она налила 1 тонну воды, добавив 1 кг азотной кислоты, нагрела раствор до 80 °С. Затем женщина открыла сливной кран с моющим раствором.
При сливе жидкость попала на нее, в результате чего работница обожглась кипятком. Термические ожоги составили 31% поверхности тела.
Пострадавшую доставили в ожоговое отделение Приволжского исследовательского медицинского университета.
Известно, что в момент происшествия на работнице не были надеты средства индивидуальной защиты, а именно: прорезиненный фартук и резиновые сапоги.
Проверяется соблюдение норм охраны труда, устанавливаются причины несчастного случая.
Накануне сообщалось, что слесарь нижегородского завода "Красное Сормово" получил травму. Он оступился и упал в незакрытый участок обрешетника в судомонтажном цехе машинного отделения.
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