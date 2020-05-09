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Происшествия

Слесарь нижегородского завода "Красное Сормово" получил травму

28 мая 2020 15:42  [71] Происшествия

24-летний слесарь-монтажник нижегородского завода "Красное Сормово" получил травму. Как сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области 28 мая 2020 года, начато расследование.

По информации инспекторов, слесарь-монтажник оступился и упал в незакрытый участок обрешетника в судомонтажном цехе машинного отделения 22 мая.

В результате он получил травму живота и разрыв внутренних органов.

Проверяется соблюдение на заводе норм охраны труда, устанавливаются причины несчастного случая.

Напомним, в апреле этого года на заводе "Красное Сормово" произошел групповой несчастный случай. Пострадали два маляра судокорпусного цеха (28 и 37 лет). Согласно информации, 16 апреля они занимались окраской поврежденных мест на крышках люковых закрытий одного из судов и упали со строительных лесов в трюм.

Добавим, что по решению суда - "Красное Сормово" обязано выплатить 7,5 млн рублей родственникам погибших на заводе в 2019 году в качестве компенсации морального вреда. Несчастный случай на заводе произошел утром 28 августа 2019 года. В результате вспышки кислорода загорелся строящийся сухогруз проекта RSD59. Это привело к пожару, в результате которого двое рабочих погибли. Еще один сотрудник завода получил ожоги 90% тела и позже скончался в Нижегородском институте травматологии и ортопедии.

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