Затмения Луны, Венеры и Солнца смогут наблюдать нижегородцы в июне Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Затмения Луны, Венеры и Солнца россияне смогут наблюдать в июне. Об этом сообщается на сайте московского планетария.

Около 22:25 5 июня ожидается полутеневое затмение Луны, доступное для наблюдения жителям Европейской части России. Луна погрузится в земную полутень на 0,57 своего диаметра.

Затем, 19 июня, в районе полудня произойдет затмение Венеры – ее закроет Луна.

В конце месяца, 21 июня будет кольцеобразное затмение Солнца. Максимальной фазы – на 0,99 – астрономическое явление достигнет в 09:40. Но увидеть его можно будет только в Африке, Азии, Китае и Тихом океане. На территории России можно будет наблюдать только частные фазы затмения.

"Все это будет наблюдаться и в Нижнем Новгороде. Но, явления могут остаться незамеченными для обычных людей. Полутеневые затмения выражаются в еле заметном потемнении края. Покрытие Венеры можно будет увидеть только в телескоп, причем смотреть в него в область близкую к Солнцу опасно. Не рекомендовал бы это делать неспециалистам. Частное Лунное затмение будет проходить в очень небольшой фазе для Нижнего Новгорода, поэтому тоже нужен телескоп, обязательно с фильтрами от Солнца. Частное затмение Солнца может и удастся увидеть, но через закопченное стеклышко", - рассказал НИА Нижний Новгород старший научный сотрудник нижегородского планетария Алексей Киселев.

Ранее сообщалось, что четыре лунных затмения произойдут в 2020 году.