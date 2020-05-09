Онищенко рассказал о ношении масок летом и влиянии солнца на коронавирус Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Первый зампред Комитета по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в интервью "Парламентской газете" рассказал, как солнце влияет на коронавирусную инфекцию и о необходимости использовать медицинскую маску в летнее время.

"Ультрафиолет - это мощный помощник, который тотально прерывает эпидемиологические цепочки. Конечно, руки он нам с вами обеззараживать не сможет, а вот выдыхаемые в воздух капельки коронавирусной слюны солнечный свет убивает очень эффективно", - поясняет бывший главный санитарный врач страны.

Он добавил, что летом очень редко случаются вспышки респираторных инфекций.

"Так что с наступлением жаркой погоды мы с вами к маскам будем все меньше и меньше обращаться, потому что уровень заболеваемости станет значительно снижаться", - подытожил Геннадий Онищенко.