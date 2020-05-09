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Общество

Более 211,5 тыс. жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус

30 мая 2020 09:48  [194] Общество

Тесты на коронавирусную инфекцию Covid-19 к 30 мая сдали 211,589 тыс. жителей Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, средний показатель тестирования составил 6,606 тыс. человек на 100 тыс. населения. Отмечается, что за последние сутки тестирование прошли 5,525 тыс. человек.

По данным Роспотребнадзора, как сообщает губернатор Глеб Никитин, регион по абсолютному количеству исследований на коронавирус в сутки входит в число лидеров в стране. Так, за неделю охват населения тестированием составил 172,5 теста на 100 тыс. человек.

"Мы продолжаем наращивать объемы тестирования в регионе. Для постановки диагноза недостаточно проведения однократного теста. При наличии симптомов инфекционного заболевания и подозрения на COVID-19 исследования проводят не менее трех раз", - пояснил глава региона.

Напомним, в Нижегородской области аккредитованы 11 лабораторий, имеющих право проводить тестирование на коронавирус. Больше всего тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД". Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед" и в двух лабораториях в Сарове.

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