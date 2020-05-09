Статистика коронавируса в Нижегородской области: на 30 мая +289 случаев, 3,67 тыс. выздоровевших, 93 погибших Общество

Статистика коронавируса в Нижегородской области: на 30 мая +289 случаев, 3,67 тыс. выздоровевших, 93 погибших

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, к 30 мая 2020 года 3,67 тыс. нижегородцев выздоровели от коронавирусной инфекции Covid-19.

По данным губернатора Глеба Никитина, это 38,5% от общего числа заболевших в регионе,

При этом подтверждено ещё 289 случаев заражения. Таким образом, в целом с начала неблагополучного периода верифицированы пробы у 9,533 тыс. жителей Нижегородской области. Кроме того, зарегистрировано ещё четыре летальных исхода, т. е. их число достигло 93. Отмечается, что у всех погибших пациентов течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Глава региона отмечает, что сейчас показатель заболеваемости напрямую зависит от того, что происходило 2-2,5 недели назад. К примеру, 10 мая было зафиксировано 354 случая заражения, 14 мая – 307.

"У коронавируса достаточно долгий инкубационный период. Это напрямую влияет на ситуацию. У значительного числа зараженных – у 3 720 человек, или примерно у 40%, - и вовсе нет никаких симптомов, они проходят лечение амбулаторно. Нам удается выявлять таких заболевших благодаря большим объемам тестирования. Однако дальнейшая ситуация очень сильно зависит от того, насколько серьезно нижегородцы будут относиться к режиму самоизоляции", - сказал он.

Также губернатор добавил, что по ежедневному количеству выписанных из больниц пациентов, по данным на 30 мая, Нижегородская область занимает четвёртое место в России.

"Это обнадеживающая тенденция, но не повод расслабляться. Я по-прежнему призываю жителей области быть бдительными, соблюдать все требования эпидемиологической безопасности при нахождении в транспорте, магазинах и других общественных местах и по возможности сократить до минимума выход из дома. А людям из группы риска - гражданам старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания, - необходимо строго соблюдать режим самоизоляции", - подчеркнул Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что к 30 мая тесты на коронавирусную инфекцию Covid-19 сдали 211,589 тыс. жителей региона. Согласно информации, средний показатель тестирования составил 6,606 тыс. человек на 100 тыс. населения. Отмечается, что за последние сутки тестирование прошли 5,525 тыс. человек.