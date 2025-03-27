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Общество

Росприроднадзор заинтересовался сливом грязной воды с автомойки в Дзержинске

08 апреля 2025 07:00  [1] Общество
Росприроднадзор проверит информацию о сливе грязной воды с автомойки в Дзержинске

Фото: скриншот программы "Кстати..."

Росприроднадзор начал проверку информации о сливе сточных вод с автомойки мимо канализации на улице Самохваловав Дзержинске. Об этом сообщили в межрегиональном управлении ведомства по Нижегородской области и Республике Мордовия в ответ на запрос НИА "Нижний Новгород".

В управлении уточнили, что ранее жалоб или обращений по данному вопросу не поступало.

После завершения предварительной проверки будет принято решение о дальнейших действиях в рамках полномочий ведомства.

Напомним, информация о возможном сливе сточных вод на улице Самохвалова появилась 31 марта в телеграм-канале "Кстати". В тот же день на место выехали сотрудники управления экологии и лесного хозяйства. В ходе осмотра признаков слива грязной воды они не обнаружили. Администрация Дзержинска направила видеоматериалы в министерство экологии, Роспотребнадзор и Росприроднадзор региона для принятия мер. 

Ранее жители областного центра снова пожаловались на вонь. Вскоре появилась информация, что ФСБ занялась борьбой с вонью.

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Теги:
Дзержинск Росприроднадзор Экология
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