Спортивно-тренировочный самолёт Як-52 в Богородске разбился не взлетая Происшествия

Учебно-тренировочный самолёт Як-52 в Богородске разбился не взлетая

Спортивно-тренировочный самолёт Як-52 в Богородске разбился не взлетая. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В частности, установлено, что при проведении учебно-тренировочных занятий на земле легкомоторный самолет Як-52 при отработке поворотов винтом задел почву, в результате чего произошло возгорание моторного отсека на площади 3 кв. м.

Согласно информации, в результате инцидента пилот госпитализирован в ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский университет".

Отмечается, что жертв и разрушений на земле нет.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло в Богородском муниципальном округе 30 мая.