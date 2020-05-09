Учебно-тренировочный самолёт Як-52 в Богородске разбился не взлетая
Спортивно-тренировочный самолёт Як-52 в Богородске разбился не взлетая. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В частности, установлено, что при проведении учебно-тренировочных занятий на земле легкомоторный самолет Як-52 при отработке поворотов винтом задел почву, в результате чего произошло возгорание моторного отсека на площади 3 кв. м.
Согласно информации, в результате инцидента пилот госпитализирован в ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский университет".
Отмечается, что жертв и разрушений на земле нет.
Ранее сообщалось, что ЧП произошло в Богородском муниципальном округе 30 мая.
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