Последние новости рубрики Происшествия
30 мая 2020 21:49  [55] Спортивно-тренировочный самолёт Як-52 в Богородске разбился не взлетая
30 мая 2020 18:58  [136] Спортивно-тренировочный самолёт разбился в Богородске
29 мая 2020 18:22  [397] Экс-главу Нижнего Новгорода Елизавету Солонченко подозревают в получении 80 млн рублей взятки
29 мая 2020 11:40  [225] Подросток на мотоцикле погиб в ДТП в Володарском районе
29 мая 2020 08:41  [204] Работница Нижегородского молочного завода обожглась кипятком
29 мая 2020 08:21  [238] Дело из-за фейка в соцсетях завели в Нижегородской области
28 мая 2020 15:42  [269] Слесарь нижегородского завода "Красное Сормово" получил травму
28 мая 2020 10:56  [364] Бывший сотрудник нижегородского МВД обвиняется в получении взятки бытовой техникой
28 мая 2020 10:26  [301] Бездомный нижегородец получил 2,5 года колонии за попытку изнасилования на кладбище
27 мая 2020 14:31  [411] Нижегородский школьник подозревается в вымогательстве и грабеже
Происшествия

Спортивно-тренировочный самолёт Як-52 в Богородске разбился не взлетая

30 мая 2020 21:49  [55] Происшествия
Учебно-тренировочный самолёт Як-52 в Богородске разбился не взлетая

Учебно-тренировочный самолёт Як-52 в Богородске разбился не взлетая

Спортивно-тренировочный самолёт Як-52 в Богородске разбился не взлетая. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В частности, установлено, что при проведении учебно-тренировочных занятий на земле легкомоторный самолет Як-52 при отработке поворотов винтом задел почву, в результате чего произошло возгорание моторного отсека на площади 3 кв. м.

Согласно информации, в результате инцидента пилот госпитализирован в ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский университет".

Отмечается, что жертв и разрушений на земле нет.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло в Богородском муниципальном округе 30 мая.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph