Нижегородские власти поделились новыми данными о заболевших коронавирусом Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 301 случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области по данным на 28 мая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Таким образом, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 9 834 человек. Как пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, из общего числа заболевших 3 695 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, в том числе за прошедшие сутки – 25 жителей региона. Число излечившихся от инфекции составляет 37,6% от количества заболевших в регионе.

По данным Глеба Никитина, сейчас показатель заболеваемости зависит от того, что происходило 2-2,5 недели назад. Например, 10 мая было зафиксировано 354 случая заражения, 14 мая – 307.

"У коронавируса достаточно долгий инкубационный период. Это напрямую влияет на ситуацию. У значительного числа зараженных – у 3 779 человек, то есть примерно у 40%, - заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме, поэтому они проходят лечение амбулаторно. Нам удается выявлять таких заболевших благодаря большим объемам тестирования. Однако дальнейшая ситуация очень сильно зависит от того, насколько серьезно нижегородцы будут относиться к режиму самоизоляции", - приводит пресс-служба слова губернатора.

На 31 мая, более 2,2 тысячи нижегородцев с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, свыше 4,7 тысячи - под наблюдением врачей, 41 человек – в обсерваторах.

"Я по-прежнему призываю жителей области быть бдительными, соблюдать все требования эпидемиологической безопасности при нахождении в транспорте, магазинах и других общественных местах и по возможности сократить до минимума выход из дома. А людям из группы риска: гражданам старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания, - необходимо строго соблюдать режим самоизоляции", - говорит Глеб Никитин.