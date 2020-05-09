Всего 10 149 человек: еще 315 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области Общество

Фото: управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

В Нижегородской области за сутки зарегистрировано еще 315 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, по состоянию на 1 июня 2020 года, официально заболели 10 149 человек, из них 3 801 человек выздоровел, 104 человека умерли. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На протяжении недели наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Отчасти это, конечно, связано с увеличением объемов тестирования, но во многом обусловлено тем, что нижегородцы стали менее ответственно относиться к соблюдению режима самоизоляции", - отметил глава региона Глеб Никитин.

"Если кто-то считает, что частичное снятие ограничений – это повод расслабиться и не соблюдать нормы безопасности, он глубоко ошибается. Некоторые послабления были введены для того, чтобы люди могли решить свои насущные проблемы: обратиться к врачу в плановом порядке, заняться дачными, огородными делами, дать возможность детям провести пару часов на свежем воздухе. Вместо этого многие целыми семьями выезжают в торговые центры, как на прогулку, ходят в общественных местах без масок и перчаток, спокойно собирают компанию друзей за городом. Я не хочу никого пугать, но такое безответственное отношение сразу же приводит к росту числа заболевших. От того, как вы будете сейчас соблюдать нормы безопасности, зависит не только ваше здоровье, но и здоровье ваших детей, родителей. Подумайте о том, что пренебрежение правилами может привести к тяжелым последствиям! Позаботьтесь о себе и своих близких!" - призвал Глеб Никитин.

Нижний Новгород несколько месяцев лидирует по заболеваемости COVID-19.