Нижний Новгород несколько месяцев лидирует по заболеваемости COVID-19 Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Число заболевших коронавирусом в Нижнем Новгороде продолжает оставаться самым высоким по сравнению с другими территориями Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным на 31 мая в области коронавирус подтвержден у 9 834 человек. Из них 4 892 человека, то есть половина, поживает в Нижнем Новгороде. Причем число инфицированных жителей областного центра за сутки увеличилось на 136 человек.

Если говорить о районах города, то наибольшее число зараженных проживает в Автозаводском. Там на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 927 человек, что на 39 человек больше, чем день назад. Далее по числу заболевших следуют Канавинский (855 заболевших, рост за сутки на 38), Ленинский (776, +9 человек), Сормовский (579, рост на 12 человек), Нижегородский (562, +10 заразившихся), Советский (439, +12), Московский (427, на 8 заболевших больше) и Приокский (327, +8 человек) районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидируют Павловский (711 человек, за сутки на 8 заболевших больше), Дивеевский (411, +1 заболевший), Кулебакский (364 человек, +19 новых случаев), Богородский (308, плюс 6 заболевших), Борский (309 заболевших, рост на 18 случаев), а также Дзержинск (244, рост 4 случая), Починковский (180, +1 новый случай), Кстовский (268, на 12 заболевших больше) и Семеновский (201, рост на 17 случаев) районы.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новых случаев заражения коронавирусом не зафиксировано в 21 районе и городском округе Нижегородской области.

Напомним, что коэффициент распространения заболевания начал снижаться в регионе с 18 мая.

В связи с этим глава Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ о введении режима повышенной готовности. Указ был дополнен новыми пунктами, которые определяют порядок снятия ограничений, связанных с противодействием распространению коронавируса.

В настоящее время в Нижегородской области действует первый этап снятия ограничений, которые введены Указом губернатора.

Сейчас в регионе открываются объекты розничной торговли, увеличивается время для ежедневных прогулок и разрешаются занятия спортом на свежем воздухе недалеко от дома. Кроме того, с 29 мая открылись спортивные сооружения и спортклубы для профессиональных спортсменов. В этот же день сняты ограничения на посещение кладбищ в Нижнем Новгороде.

Поликлиники Нижегородской области с 1 июня постепенно возобновят оказание плановой медицинской помощи пациентам. Также с 1 июня в нижегородских храмах возобновляются богослужения.