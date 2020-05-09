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Общество

Всего 104 человека: еще 6 жителей Нижегородской области умерли от коронавируса

01 июня 2020 11:31  [36] Общество

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что от коронавируса скончались еще 6 жителей. Число летальных случаев в регионе достигло 104.

"Врачи работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю и борются за каждую жизнь. Однако бывают случаи, когда медицина бессильна. И нередко человек сам ведет себя безответственно, игнорируя нормы безопасности. Режим самоизоляции никто не отменял: во избежание распространения инфекции оставайтесь дома!" - сказал он.

По состоянию на 1 июня 2020 года, в Нижегородской области официально заболели 10 149 человек, из них 3 801 человек выздоровел, 104 человека умерли. Всего за сутки зарегистрировано 315 новых случаев заболевания коронавирусом.

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