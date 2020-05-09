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Бизнес

ФНС напоминает пострадавшему от пандемии бизнесу о государственных субсидиях

01 июня 2020 11:43  [116] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

УФНС России по Нижегородской области напоминает предпринимателям, терпящим убытки из-за распространения пандемии коронавируса, что они могут получить государственную субсидию в размере 12,13 тысяч рублей на каждого сотрудника.

В пресс-службе регионального УФНС сообщают, что с 1 июня начинается прием заявлений от налогоплательщиков, занятых в наиболее пострадавших отраслях экономики, на получение субсидий за май. Подать их в инспекцию можно будет до 30 июня включительно.

Субсидии выплачиваются из средств федерального бюджета представителям малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения COVID-19.

Претенденты на получение субсидии должны соответствовать критериям, установленным в постановлении правительства РФ.

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