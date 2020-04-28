Нижегородские предприниматели получат безвозмездную помощь из федерального бюджета, - Глеб Никитин Бизнес

Нижегородские малые и средние предприятия пострадавших от пандемии отраслей смогут получить безвозмездную финансовую помощь из федерального бюджета. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Я постоянно общаюсь с нижегородскими предпринимателями. У многих их них возник вопрос: должны ли они выбрать между федеральной и региональной компенсацией на выплату зарплат или смогут получить обе меры поддержки? Нижегородские предприниматели из пострадавших отраслей смогут получить обе выплаты, просто порядок их оформления разный", - пояснил Глеб Никитин.

"Мы разрабатывали региональные меры поддержки так, чтобы они дополнили федеральные. В том числе добавили в число получателей господдержки те категории компаний, которые не попали в федеральный список. Это социально ориентированные НКО и все малые и средние предприятия, включенные в реестр социальных предпринимателей", - добавил губернатор.

Глеб Никитин подчеркнул, что правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий предприятиям малого и среднего бизнеса из перечня пострадавших отраслей экономики на выплату заработной платы и решение других неотложных задач. Средства компаниям будут предоставляться из расчета одного МРОТ (12130 рублей) на каждого сотрудника. Получатели такой поддержки должны сохранить не менее 90% рабочих мест.

Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников, размер субсидии равен величине минимального размера оплаты труда, а для имеющих сотрудников - МРОТ на каждого работника плюс один (на самого ИП). Заявки на предоставление этой господдержки можно направлять в электронном виде в налоговую службу с 1 мая.

Стоит также отметить, что компании, которые в силу разных обстоятельств имеют техническую задолженность по налогам и страховым взносам не более трех тысяч рублей, также смогут претендовать на субсидию.

Планируется, что выплата субсидий из федерального бюджета начнется 18 мая.

С полным текстом постановления правительства РФ можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, 23 апреля 2020 года губернатор Глеб Никитин расширил круг предпринимателей – получателей господдержки из регионального бюджета. В частности, бизнес теперь сможет получить субсидии на выплату зарплат и страховых взносов на 100% сотрудников. Перечень получателей субсидий дополнили социально ориентированными НКО и малыми и средними предприятиями из реестра социальных предпринимателей. Кроме того, финансовую помощь вправе получить индивидуальные предприниматели без наемных сотрудников: они смогут заключить социальный контракт, предполагающий безвозмездную выплату в 11 248 рублей ежемесячно.