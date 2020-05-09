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Политика

Оксана Кислицына покинула пост председателя избиркома Нижегородской области

01 июня 2020 15:16  [117] Политика

Оксана Кислицына покинула пост председателя избиркома Нижегородской области 1 июня 2020 года. Эту информацию подтвердили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

В избиркоме отметили, что она ушла с поста председателя по собственному желанию.

Исполняющий обязанности руководителя областного избиркома пока не назначен.

Добавим, что 13 сентября этого года планируются муниципальные выборы глав в районах и сельсоветах. Также пройдут выборы депутатов в Думу Нижнего Новгорода, а в следующем году – выборы в Законодательное собрание области.

Председателем избиркома нового созыва Оксана Кислицына (предложенная ЦИКом РФ) стала в декабре 2016 года. Во время ее работы на этом посту состоялись выборы губернатора Нижегородской области в 2018 году.

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