Оксана Кислицына покинула пост председателя избиркома Нижегородской области Политика

Оксана Кислицына покинула пост председателя избиркома Нижегородской области 1 июня 2020 года. Эту информацию подтвердили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

В избиркоме отметили, что она ушла с поста председателя по собственному желанию.

Исполняющий обязанности руководителя областного избиркома пока не назначен.

Добавим, что 13 сентября этого года планируются муниципальные выборы глав в районах и сельсоветах. Также пройдут выборы депутатов в Думу Нижнего Новгорода, а в следующем году – выборы в Законодательное собрание области.

Председателем избиркома нового созыва Оксана Кислицына (предложенная ЦИКом РФ) стала в декабре 2016 года. Во время ее работы на этом посту состоялись выборы губернатора Нижегородской области в 2018 году.