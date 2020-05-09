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Общество

Двенадцать дежурных групп в нижегородских детсадах закрыли из-за появления заболевших

02 июня 2020 10:21  [114] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Двенадцать дежурных групп в детских садах Нижегородской области закрыли. Об этом сообщает министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин в соцсети Instagram.

"Это значит, что в окружении семей детей или работников учреждений появились подозрения на заболевания, и мы предпринимаем необходимые профилактические меры", - написал он.

Министр добавил, что дежурные группы продолжат работать в режиме свободного посещения. Но порекомендовал "по возможности, быть дома".

Напомним, 908 дополнительных дежурных групп открыто в детских садах Нижегородской области с 18 мая этого года. В Нижнем Новгороде: пять детских садов - в Приокском районе и девять - в Нижегородском. 

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