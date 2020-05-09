Допгруппы открыли в детских садах Нижегородской области Общество

908 дополнительных дежурных групп открыто в детских садах Нижегородской области с 18 мая 2020 года. Об этом сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Как пояснил министр образования региона Сергей Злобин, в 4 муниципальных районах и городских округах дошкольные образовательные организации функционируют в режиме свободного посещения, а в 47 - в режиме дежурных групп.

"В Нижнем Новгороде мы открыли 5 детских садов в Приокском районе и 9 - в Нижегородском, где вопрос о дежурных группах стоял наиболее остро", - отметил Сергей Злобин.

Всего на сегодняшний день в 767 муниципальных и государственных детских садах региона открыты 1460 дежурных групп.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности, в соответствии с которыми детские сады смогут возобновить работу в обычном режиме по решению глав администраций районов (городских и муниципальных округов), за исключением тех районов, где действует карантин.

"Чем больше организаций открывается, тем выше потребность родителей в том, чтобы водить детей в детсад. Решения об открытии дошкольных учреждений, а не только дежурных групп в них, сейчас могут принимать муниципалитеты исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. Все решения об открытии детсадов должны быть взвешенными, необходимо оценивать текущую ситуацию. Главное – безопасность жителей и забота об их здоровье", - сказал Глеб Никитин.

Возможно, в ближайшее время в Нижегородской области отроют все детские сады.

Сергей Злобин предположил, что 1 сентября школы откроются в обычном режиме - с линейками и звонками.

По состоянию на 19 мая, в Нижегородской области коронавирусом официально заболели 6 952 человека, из них 1 553 человека выздоровели, 45 человек – умерли.

Отметим, что с 19 мая время для ежедневных прогулок увеличено до 2 часов в сутки в Нижегородской области в рамках первого этапа снятия ограничений в режиме повышенной готовности.

Также в Нижегородской области открываются магазины одежды и обуви.