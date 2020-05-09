Проверки нижегородского бизнеса частично отменены до конца года Бизнес

Фото: Юлия Горшкова

Правительство Нижегородской области и органы местного самоуправления отменили проведение 826 плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до конца 2020 года.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что ограничения на проверки вводятся для снижения нагрузки на бизнес в текущих условиях.

"Уменьшение количества надзорных мероприятий для нас – это текущая работа нескольких лет, не связанная с пандемией, но в этот период особенно необходимая. Помимо плановых, отменены и 73 внеплановые проверки", - подчеркнул Глеб Никитин.

Министр экономического развития и инвестиций региона Игорь Норенков добавил, что правительство региона также отменило 108 выездных мероприятий, не предполагающих взаимодействие с предпринимателями (осмотр земельных участков, содержания зданий и др.).

Все указанные ограничения не распространяются на контрольно-надзорные мероприятия, основанием для которых является возникновение угрозы или причинение вреда жизни, здоровью граждан, а также угроза или возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Кроме того, разрешено проводить плановые (рейдовые) осмотры, обследования особо охраняемых природных территорий, лесных участков, охотничьих угодий, акваторий водоемов.

Ранее сообщалось, что предприниматели могут оставить обращение на портале: мойбизнес52. рф или позвонить на горячую линию: 8−800−301−29−94 (в будни с 9:00 до 18:00).

Также налоговая служба Нижегородской области напоминает предпринимателям, терпящим убытки из-за распространения пандемии коронавируса, что они могут получить государственную субсидию в размере 12 130 рублей на каждого сотрудника. С 1 июня начался прием заявлений от налогоплательщиков, занятых в наиболее пострадавших отраслях экономики, на получение субсидий за май. Подать их в инспекцию можно будет до 30 июня включительно.