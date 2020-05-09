Толкач с баржами врезался в дамбу на Волге у Городца Происшествия

Фото: Приволжское СУ СК РФ на транспорте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Толкач с баржами врезался в дамбу на Волге в районе Городца. Об этом сообщает Приволжское СУ СК России на транспорте.

По информации следователей, это произошло 1 июня около 10 утра. Из-за сильного порыва ветра, при заходе в четырнадцатый шлюз, судно навалилось на дамбу. В результате образовалась пробоина в районе машинного отделения.

Баржи были пустыми. Пострадавших и разлива топлива нет.

Напомним, в июле прошлого года теплоход с баржей повредил ворота шлюза на Волге у Городца.