Толкач с баржами врезался в дамбу на Волге у Городца

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Толкач с баржами врезался в дамбу на Волге в районе Городца. Об этом сообщает Приволжское СУ СК России на транспорте.
По информации следователей, это произошло 1 июня около 10 утра. Из-за сильного порыва ветра, при заходе в четырнадцатый шлюз, судно навалилось на дамбу. В результате образовалась пробоина в районе машинного отделения.
Баржи были пустыми. Пострадавших и разлива топлива нет.
Напомним, в июле прошлого года теплоход с баржей повредил ворота шлюза на Волге у Городца.
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