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Происшествия

Толкач с баржами врезался в дамбу на Волге у Городца

02 июня 2020 11:35  [82] Происшествия

Фото: Приволжское СУ СК РФ на транспорте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Толкач с баржами врезался в дамбу на Волге в районе Городца. Об этом сообщает Приволжское СУ СК России на транспорте.

По информации следователей, это произошло 1 июня около 10 утра. Из-за сильного порыва ветра, при заходе в четырнадцатый шлюз, судно навалилось на дамбу. В результате образовалась пробоина в районе машинного отделения. 

Баржи были пустыми. Пострадавших и разлива топлива нет.

Напомним, в июле прошлого года теплоход с баржей повредил ворота шлюза на Волге у Городца.

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