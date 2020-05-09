Ремонт дачи в Дальнеконстантиновском районе закончился убийством Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Ремонт дачи в Дальнеконстантиновском районе закончился убийством. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, в отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, на прошлой неделе, 29 мая, ночью около дома в с. Сарлей Дальнеконстантиновского района двое мужчин поссорились из-за того, что хозяин дома якобы шумел. После чего мужчина избил 49-летнего хозяина дома. От полученных телесных повреждений он скончался.

Подозреваемый задержан и арестован. Он сознался в содеянном. Расследование по уголовному делу продолжается.

Установлено, что ранее мужчины приехали из Нижнего Новгорода помочь знакомому в ремонте дачи, что закончилось трагедией.

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Напомним, житель Бора подозревается в покушении на убийство из-за пива.