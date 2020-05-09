Нижегородские архитекторы предложили расширить площадь Маркина Общество

Предварительная концепция развития площади Маркина Фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Архитекторы Института развития городской среды Нижегородской области (ИРГСНО) представили предварительную концепцию развития площади Маркина в рамках программы #Среда800.

Площадь планируется расширить на 2,5 тысячи кв.м. за счет дорожного полотна в сторону Нижневолжской набережной. Таким образом, по мнению проектантов, на этом участке не будет стихийной парковки, поэтому откроется обзор на реку.

Саму площадь предлагается разделить на четыре функциональные зоны. В первой будет установлен новый остановочный павильон, несколько торговых объектов и информационные стенды. Планируется дополнительное озеленение.

Центром второй "мемориальной зоны" станет монумент героям волжской военной флотилии. Его планируется подчеркнуть мощением из красного гранита.

Фонтан планируется оформить с помощью подсветки. Вокруг него – разбить сквер. Рядом установить вращающиеся кресла для отдыха и обустроить детскую зону. Дорожки будут выложены "пошаговыми плитами".

Отметим, что "арки поцелуев" на визуализации предварительной концепции нет.

(предварительная концепция, фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800)

В "буферной зоне" с улицей Рождественской разработчики концепции предлагают установить качели для взрослых, торговые павильоны и общественный туалет.

В память о том, что эта территория раньше была "речными воротами" в город, архитекторы предлагают оформить клумбы на площади Маркина в виде лодок.

Также, в качестве исторической отсылки, идея проектантов – отдать дань меценатству. Как в прошлом здесь был установлен фонтан в честь купцов благотворителей, предлагается так и увековечить имена тех, кто вложит деньги в благоустройство площади, в виде табличек на брусчатке.

(предварительная концепция, фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800)

Оставить свое мнение о концепции можно здесь.

Напомним, в 2018 году был проведен ремонт фонтана на площади Маркина. В мае 2017 года райадминистрация сообщила о решении не запускать фонтан, так как оборудование имело достаточно высокую степень износа.

Напомним также, что перспектива установить на пл.Маркина "Фонтан благотворителей" обсуждалась еще в 2016 году. Установка фонтана планировалась в 2018 году – к 150-летию писателя Максима Горького.