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Общество

Росприроднадзор устанавливает виновных в разливе нефтепродуктов на Волге

02 июня 2020 13:25  [62] Общество

Фото: Росприроднадзор

Межрегиональное управление Росприроднадзора устанавливает виновных в разливе нефтепродуктов в акватории Волги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В пресс-службе пояснили, что по предварительным данным разлив произошел 1 июня в результате частичного затопления судна-буксира в 10 метрах от береговой полосы Горьковского водохранилища (рядом с д. Иваново).

По информации Приволжского СУ СК России на транспорте, ЧП случилось из-за того, что буксир с баржами из-за сильного порыва ветра, при заходе в четырнадцатый шлюз, навалилось на дамбу. В результате образовалась пробоина в районе машинного отделения. В СК поясняли, что баржи были пустыми и разлива топлива не произошло.

Между тем, сотрудники Росприроднадзора, прибыв на место происшествия, установили, что на поверхности реки присутствует масляная пленка и ощущается характерный запах нефтепродуктов. На протяжении предполагаемого маршрута буксировки баржи к берегу также были зафиксированы признаки загрязнения реки.

По предварительным оценкам площадь загрязнения составляет порядка 600 кв м. По данному факту Росприроднадзор возбудил дело об административной ответственности.

Сейчас специалисты рассчитывают объемы экологического вреда, причиненного реке. В акватории Волги, где установлен разлив нефтепродуктов, устанавливаются боновые ограждения.

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