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Происшествия

Преподаватель техникума Заволжья сломала позвоночник

02 июня 2020 13:26  [66] Происшествия

Фото: с сайта замт.рф (архивное фото)

Преподаватель автомоторного техникума Заволжья (ГБПОУ "ЗАМТ") сломала позвоночник. Государственная инспекция труда в Нижегородской области приступила к расследованию этого тяжелого несчастного случая.

По информации инспекторов, 25 мая этого года преподаватель спускалась по лестнице в техникуме и упала. В результате 49-летняя женщина сломала позвоночник.

В образовательном учреждении проверяется соблюдение норм охраны труда, в том числе содержание зданий и сооружений в надлежащем состоянии.

Напомним, на прошлой неделе работница Нижегородского молочного завода обожглась кипятком. Госинспекция труда также расследует несчастный случай на производстве.

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