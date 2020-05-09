Преподаватель техникума Заволжья сломала позвоночник Происшествия

Преподаватель автомоторного техникума Заволжья (ГБПОУ "ЗАМТ") сломала позвоночник. Государственная инспекция труда в Нижегородской области приступила к расследованию этого тяжелого несчастного случая.

По информации инспекторов, 25 мая этого года преподаватель спускалась по лестнице в техникуме и упала. В результате 49-летняя женщина сломала позвоночник.

В образовательном учреждении проверяется соблюдение норм охраны труда, в том числе содержание зданий и сооружений в надлежащем состоянии.

Напомним, на прошлой неделе работница Нижегородского молочного завода обожглась кипятком. Госинспекция труда также расследует несчастный случай на производстве.