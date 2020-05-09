Два маломерных пассажирских судна поступят в Воротынский район Общество

Два маломерных пассажирских судна "Аэровездеход Нерпа 1065КБ" поступят в Воротынский район. Соответствующий контракт на поставку заключили министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области и администрация г.о. Воротынский. Это позволит перевозить пассажиров на переправах "Фокино-Михайловское" и "Лысая Гора-Васильсурск".

Ранее такое поручение дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам встречи с главами муниципалитетов. Глава администрации г.о. Воротынский Алексей Солдатов тогда рассказал губернатору, что зимой, а также в период ледохода и ледостава жители левобережной части муниципалитета с трудом добираются до "большой земли": главным образом, до Воротынца и Нижнего Новгорода.

"Воротынский – муниципалитет, расположенный на берегах двух рек: Волги и Суры. Круглогодичное транспортное сообщение населенных пунктов с центром городского округа просто необходимо. На покупку двух амфибийных маломерных судов мы заложили в бюджете области 8,5 миллиона рублей", - отметил Глеб Никитин.

"Они предназначены для перевозки пассажиров по снегу, льду, во время ледохода. Суда должны быть переданы подрядчиком не позднее 1 ноября 2020 года, а мы в кратчайшие сроки передадим их муниципалитету", - рассказал министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов.

Напомним, пятый по счету "Валдай" был спущен на воду в Чкаловске в конце мая этого года. Проработано несколько маршрутов, по которым эти суда смогут ходить. В первую очередь, направления до Городца и Макарьева, либо мультимодальный маршрут от аэропорта до центра Нижнего Новгорода.