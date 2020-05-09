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Экономика

Правительство надеется построить трассу Москва-Нижний Новгород-Казань раньше срока

02 июня 2020 15:51  [91] Экономика
Карта скоростной магистрали

Карта скоростной магистрали

Фото: Автодор

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Правительство РФ надеется построить трассу Москва-Нижний Новгород-Казань раньше срока. Об этом сообщает РИА Новости. Недвижимость со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении редакции.

Согласно ему общенациональный план действий в экономике РФ предполагает полную реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" в 2023 году. Ранее этот срок был определен - до 2024 года.

В том числе, обновленным планом, предполагается строительство новой скоростной автодороги "Москва ‐ Нижний Новгород ‐ Казань", входящей в состав международного транспортного маршрута "Европа ‐ Западный Китай".

Ранее сообщалось, что высокоскоростную платную автомагистраль "Москва-Казань", которая будет проходить через Нижегородскую область, построят до 2027 года.

На первом этапе (до 2024 года) предусмотрено строительство участка - от Москвы до Владимира и второго участка, расположенного – от Канаша (Чувашия) до Шали (Татарстан).

В период с 2021 по 2025 год планировалось строительство дороги от Владимира до Арзамаса (267 км) Нижегородской области. Этот участок пройдет недалеко от Мурома.

Таким образом, если первый этап завершится раньше, это повлияет и на сроки строительства всей автодороги.

СПРАВКА:

Трасса "Москва – Казань" (протяженность - 794 км) – объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую. В классификации федеральных автодорог она получит номер М-12.

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