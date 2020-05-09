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Общество

Парк Славы в Автозаводском районе восстановят в архитектурных решениях 1980 года

02 июня 2020 16:15  [82] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Парк Славы в Автозаводском районе восстановят в архитектурных решениях 1980 года. Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин проинспектировал ход работ 2 июня 2020 года.

Представитель подрядной организации ООО "Автодорстрой" Алексей Ефремов рассказал, что в сквере уже восстановили брусчатку и плитку. Также отремонтировали гранитные ступени на центральном и двух боковых пьедесталах. Проводятся работы по ремонту наружного освещения и бордюрного камня. Идет подготовка к установке новых табличек автозаводцам-Героям Советского Союза. Также в парке появится новый памятник воинам-автозаводцам, погибшим в локальных конфликтах.

По словам главы Автозаводского района Александра Нагина, в итоге парк Славы будет восстановлен в тех архитектурных решениях, которые были заложены 40 лет назад. В парке уже высадили цветы и новые деревья, в том числе каштаны. На центральной площади будут заменены урны и лавочки. Благоустройство ведется в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".

"Губернатор выделил деньги, и под руководством исполняющего полномочия главы администрации города Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева – а он, кстати, коренной автозаводец – буквально за месяц удалось преобразить это дорогое каждому жителю района место. Сейчас благоустройство продолжается", - сказал Дмитрий Сивохин. Сроки окончания работ не уточняются.

Всего в этом году планируется благоустроить 32 общественных пространства – это вдвое больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день документация сдана по всем объектам, муниципальные контракты заключены только по 11 территориям.

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