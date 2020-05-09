Замминистра внутренней политики Нижегородской области Маргарита Красилевская рекомендована на пост председателя избиркома

Замминистра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Маргарита Красилевская рекомендована на пост председателя избиркома региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК РФ.
На заседании 2 июня Центральная избирательная комиссия РФ рекомендовала избрать Маргариту Красилевскую новым председателем избиркома Нижегородской области.
Напомним, предыдущий председатель, Оксана Кислицына, покинула пост 1 июня этого года. В избиркоме отметили, что она ушла с поста председателя по собственному желанию. Была избрана в декабре 2016 года.
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