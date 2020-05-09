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Общество

Администрация демонтировала дорожные знаки на Нижневолжской набережной по требованию прокуратуры

03 июня 2020 09:15  [60] Общество

Нижегородская администрация демонтировала дорожные знаки на Нижневолжской набережной по требованию прокуратуры. Как сообщили в региональной прокуратуре 3 июня 2020 года, ранее была организована проверка после решения мэрии о введении временного ограничения парковки с 8 мая на участках дорог вдоль Нижневолжской набережной и набережной Гребного канала якобы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Проверкой установлено, что при монтаже дорожных знаков допущены нарушения нормативных требований в области безопасности дорожного движения. В связи с этим, прокуратура внесла представление в адрес главы Нижнего Новгорода. После этого дорожные знаки были демонтированы.

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