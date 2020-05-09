"Более 6 тысяч жителей Нижегородской области за сутки сдали тесты на коронавирус", - Глеб Никитин Общество

В Нижегородской области, по данным на 3 июня, 234 041 человек сдал тесты на коронавирусную инфекцию, а за минувшие сутки число протестированных составило 6 029 человек, сообщил губернатор Глеб Никитин.

Средний показатель тестирования достиг 7307 человека на 100 тысяч населения и вырос за сутки на 2,4%.

Глава региона подчеркнул, что благодаря большим объемам тестирования удается выявить зараженных людей, у которых заболевание может протекать бессимптомно.

"Мы стараемся охватить максимальное количество людей из групп риска, для того чтобы исключить распространение заболевания. У кого-то оно может протекать практически бессимптомно, но человек все равно представляет опасность для окружающих. Как следствие, вместе с ростом количества исследований растет и количество выявленных случаев. Результаты этой работы показывают нам важность соблюдения самоизоляции и масочного режима в общественных местах. Если у зараженного человека, который пока об этом не знает, защищены органы дыхания, то вероятность инфицирования окружающих очень низкая" - подчеркнул Глеб Никитин.

На территории региона работают 11 лабораторий, имеющих право проводить тестирование на коронавирус. Наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД". Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед" и в двух лабораториях в Сарове.

Отметим, что семь больниц Нижегородской области на данный момент находятся на карантине.