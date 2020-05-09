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Общество

Семь больниц Нижегородской области находятся на карантине

03 июня 2020 09:32  [44] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Семь больниц Нижегородской области находятся на карантине. По информации регионального министерства здравоохранения, по состоянию на 2 июня 2020 года, предписанием Роспотребнадзора на превентивный карантин закрыты: нижегородские больницы №39, №35, № 7 им. Е.Л.Березова, Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А.Семашко, а также 1 отделение в Выксунской ЦРБ; 3 отделения в Володарской ЦРБ и 2 отделения в Заволжской городской больнице - филиале Городецкой центральной районной больницы (после карантина открыто хирургическое отделение).

Отметим, что в целом карантин пока сохраняется в четырех населенных пунктах - Выксе, Кулебаках, Павлове, а также в с.Дивеево, где карантин продлен на неопределённое время.

С учетом благоприятной обстановки карантин был отменен 21 мая в п.Гремячево (Кулебакский район), 26 мая в р.п. Мухтолово (Ардатовский район), 27 мая в с.Починки (Починковский район), 28 мая в р.п.Тумботино (Павловский район).

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