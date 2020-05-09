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Общество

Лукояновское ПАП погасило долги по зарплате

03 июня 2020 10:24  [79] Общество

МУП "Лукояновское пассажирское автотранспортное предприятие" (ПАП) погасило долги по зарплате. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 3 июня 2020 года.

Проверкой установлено, что в апреле перед 56 работниками образовалась задолженность по выплате заработной платы на сумму более 300 тысяч рублей.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района принят комплекс мер прокурорского реагирования, а именно: руководителю организаций объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, внесено представление, возбуждено дело об административном правонарушении, в интересах работников в суд направлены заявления о взыскании задолженности.

По результатам принятых мер работникам предприятия заработная плата перечислена в полном объеме.

По постановлению прокурора должностное лицо – директор предприятия признан виновным по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ и теперь обязан выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) и МП "Нижегородэлектротранс" (НЭТ) получат из бюджета 40 млн рублей в качестве компенсации за коронавирус. Эти средства предназначены муниципальным транспортным предприятиям в качестве возмещение части затрат в связи с ухудшением экономической ситуации вследствие распространения коронавирусной инфекции.

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