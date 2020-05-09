НПАТ и НЭТ получат из бюджета 40 млн рублей как компенсацию за коронавирус Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) и МП "Нижегородэлектротранс" (НЭТ) получат из бюджета Нижнего Новгорода 40 млн рублей. Об этом стало известно в ходе заседания Думы Нижнего Новгорода 27 мая 2020 года.

Эти средства предназначены муниципальным транспортным предприятиям в качестве возмещение части затрат в связи с ухудшением экономической ситуации вследствие распространения коронавирусной инфекции.

Накануне на заседании транспортной комиссии Гордумы и.о. заместителя главы Нижнего Новгорода по транспорту Елена Лекомцева доложила, что в апреле НПАТ получило 68,9 млн рублей, НЭТ – 37 млн рублей, "Нижегородское метро" – 73,6 млн рублей. Деньги пошли на оплату налогов, проведение дезинфекции в транспорте и закупку топлива.

Отметим, что в связи с действием в Нижегородской области режима повышенной готовности, городской пассажиропоток снизился на 80%. Сейчас НПАТ работает по "антикризисному" расписанию, в апреле общественный транспорт работал в режиме выходного дня.

Напомним, в марте и.о. гендиректора НПАТ Никита Злобин рассказал о финансовом положении предприятия и отметил, что ранее администрация города предоставляла транспортному предприятию субсидии, большая часть которых пошла на покрытие убытков.

Также он заявил, что для улучшения финансового состояния в текущем году НПАТ намерен внести изменения в тарифное меню с целью увеличения доходов от перевозки пассажиров.

На данный момент МП "Нижегородпассажиравтотранс" обслуживает 56 городских маршрутов.

При этом НПАТ заменил частных перевозчиков на маршрутах Т-71 и Т-92, действие свидетельства на которые минтранс прекратил в конце апреля вместе с Т-14, Т-39, Т-63, Т-79 и Т-89. Однако, нижегородцы остались недовольны его работой. Также НПАТ рассматривает возможность подачи заявок на обслуживание остальных отмененных маршрутов.

МП "Нижегородэлектротранс" – единственное предприятие в городе, работающее с электротранспортом. Трамваи курсируют по 14 маршрутам, троллейбусы – по 16. Количество рейсов электротранспорта, в том числе метрополитена, в апреле было снижено на 15-20%.