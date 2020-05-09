"Единая Россия" подвела итоги электронного предварительного голосования Политика

"Единая Россия" подвела итоги электронного предварительного голосования. Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак заявил, что они являются окончательными и пересмотру не подлежат. Этот вопрос обсуждался на заседании Президиума Генсовета "Единой России".

Праймериз проходил с 25 по 31 мая полностью в онлайн режиме. В нем приняли участие около 6 тысяч кандидатов — из-за большого количества желающих срок регистрации претендентов продлили на десять дней. В общей сложности в системе зарегистрировались более 1,2 миллиона избирателей — почти миллион из них проголосовали. Это — 5% от общего количества избирателей по стране. Порядка 20% из проголодавших граждан — жители села.

Андрей Турчак заявил, что голосование прошло успешно. Он отметил, что количество проголосовавших в онлайне выросло в 14 раз по сравнению с прошлым годом — в 2019 году дистанционным способом голосования воспользовались 53 тысячи человек, в этом году – более 970 тысяч.

"В прошлые годы мы не раз доказывали, что сильны в традиционных форматах общения с избирателями. В этом году мы успешно освоили еще и цифровой формат. В будущем намерены использовать эти наработки, в том числе на выборах в Государственную Думу. Мы первыми провели дистанционное голосование в федеральном масштабе. И готовы поделиться накопленным опытом с Центральной избирательной комиссией в качестве перспективной практики", — сказал Андрей Турчак.

Он также подчеркнул, что итоги предварительного голосования окончательные и изменению не подлежат — никаких "подсуконных договоренностей" здесь нет, все, кто одержал победу, представят партию на осенних выборах.

Среди кандидатов более 40% — молодые люди до 35 лет. При этом только около 20% участников предварительного голосования – действующие депутаты. Подавляющее большинство – новые лица в политике.

Решением Президиума Генсовета "Единой России" предварительного голосование признано состоявшимся. Эксперты, следившие за ходом процедуры, отметили ее значимость для политической системы России в целом. Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин отметил, что "Единая Россия" в очередной раз выступает как законодатель мод в технологиях партстроительства".

"То, что "Единая Россия" смогла собрать в интернете настолько обширную верифицированную базу сторонников — это очень серьезный шаг в развитии партийной системы в целом. Это может дать серьезный импульс к развитию партийных институтов в самых разных направлениях. От повышения качества политического представительства до повышения эффективности работы избирательных штабов. Участники предварительного голосования — как правило, сторонники с высокой степенью политического активности. Этот важный ресурс пока недооценен. И в ближайшее время предстоит еще понять и разработать возможные направления применения этого ресурса", — заявил политолог.

Секретарь НРО партии "Единая Россия", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с победителями предварительного голосования накануне, 2 июня. В ходе встречи, которая прошла в режиме видеоконференции, были подведены итоги внутрипартийной процедуры в Нижнем Новгороде.