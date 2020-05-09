Нижегородский браконьер заплатит почти полмиллиона рублей за отстрел лося Происшествия

Фото: комитет госохотнадзора Нижегородской области

Браконьер заплатит 480 тысяч рублей за незаконную охоту на территории охотничьих угодий Большемурашкинского района Нижегородской области. Об этом сообщили в областном комитете госохотнадзора.

"В январе 2020 года группой лиц на снегоходах была отстреляна взрослая самка лося. Граждане пытались скрыться с места преступления, но благодаря плану-перехвату удалось установить личность нарушителей", - пояснили в ведомстве.

В регионе запрещена охота с использованием высокотехнологичных средств, в том числе снегоходов. В результате расследования виновные лица были привлечены к ответственности и предстали перед судом.

"На рыбалке и охоте человек должен приложить усилия, чтобы добыть трофей. Догнать зайца, поймать рыбу в мороз, долго сидеть в засаде, чтобы не спугнуть селезня. В охоте важна честная победа. А использование современных средств – это хладнокровное убийство, и такие действия незаконны", - пояснили в ведомстве.

Специалисты пояснили, что решением суда гражданин признан виновным, ему назначен штраф 80 тысяч рублей. Кроме того, виновному лицу необходимо будет возместить ущерб, причиненный объектам животного мира, в размере 400 тысяч рублей.

Как пояснили в комитете, в регионе применяется принцип работы антибраконьерских групп. Выезд государственного охотинспектора осуществляется совместно с сотрудниками полиции, Росгвардии или с производственным охотинспектором.

Всего за минувший год государственные инспекторы в области охраны окружающей среды Комитета госохотнадзора Нижегородской области и ГКУ НО "Центр охраны животного мира" выявили 753 нарушения требований природоохранного законодательства, 8 фактов незаконной охоты, содержащих признаки уголовно-наказуемых деяний, изъято 52 единицы оружия.

Напомним, пенсионеры из Ветлужского района обвиняются в браконьерстве. Прокуратура Ветлужского района направила в суд уголовное дело в отношении двух приятелей, которые попытались ловить рыбу сетью.