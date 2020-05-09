Пенсионеры из Ветлужского района обвиняются в браконьерстве Общество

Пенсионеры из Ветлужского района обвиняются в браконьерстве. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 29 мая 2020 года.

Прокуратура Ветлужского района направила в суд уголовное дело в отношении двух приятелей, которые попытались ловить рыбу сетью.

В ходе предварительного расследования установлено, что 8 апреля этого года два пенсионера приехали на берег реки Вол. С помощью спущенной на воду надувной резиновой лодки поплыли к устью реки в районе ее впадения в реку Ветлуга вблизи д. Шилиха. Браконьеры попытались погрузить в воду заранее приготовленную ставную сеть, которая приводит к массовому истреблению охраняемых видов рыб. В этот момент их увидели сотрудники полиции.

Отметим, что за эту весну в Нижегородской области изъято более 200 км браконьерских сетей.