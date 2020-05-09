Волонтеры обновили ориентировку и продолжают поиски пропавшего в Нижнем Новгороде Давида Гуляна Происшествия

Давид Гулян Фото: ПСЦ Рысь

Волонтеры обновили ориентировку и продолжают поиски пропавшего в Нижнем Новгороде Давида Гуляна.

Ранее сообщалось, то 60-летний Давид Гулян вечером 24 мая 2020 года ушел из больницы №12 Сормовского района и после этого не выходил на связь с близкими.

Сейчас появилась информация, что мужчина 25 мая примерно в 14:30 мск вышел из машины марки Рено Логан черного цвета на Молитовском мосту в районе ступенек с моста. Предположительно, Давид Гулян мог позже сесть в другую машину, но это пока неизвестно.

Между тем, поиски в окрестностях Молитовского моста, включая левый и правый берега Оки, показали, что пропавший с моста спускался, но на этом след мужчины обрывается.

Давид Гулян худощавого телосложения, его рост составляет 176 см, у мужчины седые волосы и карие глаза.

Одет пропавший в черную куртку, такого же цвета штаны, темную кепку и черные сапоги "прощай молодость". При себе у Давида Гуляна есть кнопочный телефон "Нокиа".

Особой приметой является татуировка между большим и указательным пальцем, а левая рука всегда полусогнутая.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, волонтеры просят сообщить по телефонам 8(831) 28-38-200, 410-41-90 или 102. Также можно связаться по мессенджерам WhatsApp и Viber по номеру 8-910-790-47-10.